Elementare Campitello senza prime classi: «La città non trascuri questa scuola-gioiello»

«Parlo per esperienza diretta: il lavoro che viene condotto nella scuola elementare di Campitello, dal punto di vista didattico e soprattutto umano, è davvero di alto livello. Mia figlia (una bambina affetta da un disturbo dello spettro autistico, ndR) ha trovato tutto ciò che potevamo desiderare per lei. E di questo va dato pieno merito alle insegnanti e alla dirigente scolastica della Giovanni XXIII».

«Una scuola speciale»

A parlare è una mamma ternana che vuole rappresentare l’impegno – seguito da risultati tangibili – messo in campo dal personale della storica scuola di Campitello che quest’anno, purtroppo e per una serie di ragioni contingenti, non è riuscita a a formare una nuova prima classe. Ma di questo diremo di più in seguito. «In quella scuola si sono dedicati tutti, non solo l’insegnante di sostegno, con impegno e amore a mia figlia. Che oggi è in quarta elementare ed ha fatto registrare progressi significativi. Certamente saranno dipesi da più fattori, oltre che dal lavoro delle insegnanti. Ma sento di dover ringraziare una realtà che non si è mai tirata indietro, che è arrivata al punto di organizzare riunioni settimanali fra tutte le insegnanti di mia figlia, compresa la dirigente scolastica Anna Canestrella, per fare il punto della situazione. Non so se ciò sia usuale, di certo è stato speciale, per noi e per lei».

Niente prime classi: «Ma questo è un patrimonio della città»

Circa la scuola elementare di Campitello, come dicevano l’anno scolastico 2002/2023 parte senza alcuna classe prima: le sei presenti, sono tutte dalla seconda alla quinta. Ciò per una serie di fattori: ad esempio la pandemia che ha certamente pesato sull’organizzazione tanto dell’open day quanto degli spazi, visto che si è potuto usufruire poco o nulla della palestra – destinata ad ospitare la classe più grande – e della bella biblioteca esterna costruita anni fa con il contributo volontario di tanti cittadini. Per questo plesso, tuttavia, c’è la disponibilità annunciata dal Comune, di un milione di euro per un importante intervento di restyling ricompreso fra i progetti del Pnrr. «La mia speranza – aggiunge la madre della piccola alunna – è che le famiglie tornino a rendersi conto del grande lavoro che viene fatto qui, di assoluta qualità didattica e umana. Ciò sicuramente vale anche per altre scuole, ma un pizzico di orgoglio, toccando con mano questa realtà da tre anni, credo sia legittimo. Specie in un momento in cui l’assenza di una nuova prima classe ci ha lasciati un po’ perplessi. Terni e Campitello hanno un ‘tesoro’ da salvaguardare e di cui è giusto essere consapevoli».