Sì è tenuta domenica 7 settembre un’esercitazione congiunta di protezione civile. L’organizzazione della giornata è stata curata dalla Pro.Civ. Collescipoli ODV e ha visto coinvolti i gruppi comunali di Narni e San Gemini, oltre alle associazioni ‘Rocca di Poggio’ di Otricoli e gruppo Alpini ‘Valle Umbra’. L’esercitazione si è svolta a Terni, lungo le sponde del fiume Nera. Intento prioritario, fare attività di aggiornamento sull’utilizzo delle motopompe, indispensabili in contesti alluvionali.

«Ogni anno la Regione Umbria impiega numerosi volontari in situazioni emergenziali, per cui è fondamentale che chi opera in protezione civile sia costantemente preparato e formato sull’utilizzo di mezzi e attrezzature specifici – sostiene con forza Riccardo Scosta, presidente della Pro. Civ. Collescipoli ODV -. Queste esercitazioni, oltre che molto utili, sono anche un momento di confronto sereno e amichevole tra volontari iscritti nelle varie associazioni di protezione civile, al fine di rafforzare anche lo spirito di squadra».

La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale.