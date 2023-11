Terni, esondazioni Fosso del Vallo: «I residenti chiedono interventi urgenti»

di Leonardo Patalocco

segretario Circolo Pd Ferriera

Il villaggio Campomaggio è interessato purtroppo da anni da fenomeni di esondazione inerenti il vicino canale Fosso del Vallo. I recenti fenomeni climatici, caratterizzati da precipitazioni di sempre maggiore intensità e ‘bombe d’acqua’, stanno rendendo la situazione insostenibile per i residenti della zona che lamentano episodi frequenti di allagamenti e danni a pertinenze, cantine e garage.

A seguito di ripetuti solleciti scritti da parte dei residenti stessi all’assessore competente Mascia Aniello per mettere a conoscenza la presente amministrazione comunale della gravità della situazione, si è ottenuta una prima ricognizione sul posto da parte di tecnici del Consorzio Tevere Nera, i quali hanno dichiarato che gli interventi di loro competenza sono stati eseguiti e che le problematiche sembrerebbero essere di competenza del Comune di Terni. Il Fosso del Vallo, come spiegato ai residenti dal direttore del Consorzio Tevere Nera, è di pertinenza privatistica nel tratto oggetto di esondazione e oltre a distribuire acqua ad uso irriguo derivata dai canali demaniali San Rocco e Salara, riceve le acque di pioggia di un fosso colatore proveniente dal bacino di Cospea alta e confluisce nel suddetto canale Fosso del Vallo all’altezza della stazione ferroviaria di Cospea.

Tale canale Vallo, ha spiegato inoltre il direttore del Consorzio, è inoltre l’unico recettore delle acque meteoriche provenienti dal quartiere Campomaggio in quanto la zona è sprovvista di fognature per acque bianche e per questo motivo si accumulano quantitativi di acqua che non possono essere smaltite dalla sezione idraulica del canale. Come Circolo Pd Ferriera, quindi, chiediamo la convocazione urgente di un incontro congiunto con tecnici del Comune e del Consorzio Tevere Nera affinché venga dipanata una volta per tutte la questione delle responsabilità e delle competenze e si inizi a lavorare ad un piano di azione adeguato per fare fronte alla grave problematica.