Buona notizia per la Esseti Basket Terni. La società è stata ufficialmente ripescata nel girone M della serie C unica per la stagione sportiva 2025-2026.

C’è l’ok della federazione alla richiesta del club presieduto da Federico Carli: «Una grande soddisfazione per la società, che conferma ancora una volta le sue volontà di crescita nella pallacanestro locale e regionale», viene sottolineato. La Esseti se la vedrà con Magic Basket Chieti, Unibasket Lanciano, Roseto Academy, Pescara Basket 2.0, Npc Rieti, Basket Todi, Perugia Basket, Basket Gubbio, Ubs Foligno Basket, Virtus Assisi e Virtus Bastia.