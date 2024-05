Terni, Europee 2024: ok a 25 spazi per la propaganda elettorale

Sono 25 gli spazi destinati nel territorio comunale di Terni per la propaganda elettorale legata alle Europee 2024. Il via libera – un consueto passaggio in questi casi – è arrivato giovedì in giunta: riguarda tabelloni e riquadri per l’affissione di stampati, giornali murali o manifesti. A firmare sono il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco e il vicesindaco Riccardo Corridore dopo il lavoro istruttorio della responsabile del procedimento, Simona Coccetta. Nel contempo (complicato non notarli) lungo vie e piazze centrali della città si sono posizionati i vari partiti con i gazebo (sotto le immagini). I mancanti verranno aggiunti nelle prossime ore.

L’ELENCO DEGLI SPAZI