Terni, nuovo accordo per l’ex convento di San Valentino

Un accordo biennale a partire dal 1° settembre per l’utilizzo dell’ex convento di San Valentino – tra via Turati e viale Papa Zaccaria – come collegio. Con previsione di lavori da parte dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria per complessivi 85 mila euro, riguardanti interventi straordinari per i locali utilizzati per la mensa: sono pronti a sottoscriverlo l’Adisu e il Comune di Terni, proprietario dell’immobile.

Il perché

Tutto nasce dalla necessità esplicitata dall’Adisu nell’effettuare le opere sull’immobile, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi offerti: 78 mila euro più ulteriori 7 per le spese tecniche legate all’elaborazione del progetto esecutivo ed i costi amministrativi. Tra le parti c’è un contatto diretto già dal 2004, quando fu stabilita la concessione di parte della struttura per la ‘casa dello studente ed il canone concessorio è stato valutato in poco più di 55 mila euro l’anno.

Da un lato il valore dell’edificio aumenta di 85 mila euro, dall’altro c’è il canone biennale da 113 mila 740 euro: è stato calcolato tenendo in considerazione la riduzione della presenza studentesca a causa del covid-19. Per la differenza, di poco inferiore ai 30 mila, c’è il via libera in quanto coerente con la realizzazione di un interesse istituzionale comune. A stipulare il contratto sarà – fino al 14 settembre è attivo, poi subentrerà Grazia Marcucci – il dirigente alle attività finanziarie Claudio Carbone.