Dirigenti Comune Terni Ecco tre assunzioni

di S.F.

L’autorizzazione della commissione stabilità finanziaria degli enti locali – ministero dell’Interno – è arrivata a due mesi dalla conclusione del concorso e ora il Comune di Terni può agire. C’è il via libera per l’assunzione a tempo indeterminato del 56enne architetto perugino Claudio Bedini: sarà lui il nuovo dirigente a capo dell’urbanistica dopo l’uscita di Mauro Manciucca per pensionamento. Stessa novità anche per Paolo Grigioni all’ambiente e Grazia Marcucci alle attività finanziarie.

IL CONCORSO PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E L’EDILIZIA PRIVATA

Unico idoneo

Il contratto avrà effetto dal 1° settembre. Bedini, di recente attivo al Comune di Torgiano, era risultato l’unico idoneo dopo lo svolgimento della prova orale e ciò, nel caso il neo dirigente decidesse di lasciare a pochi mesi dall’assunzione come ha fatto Claudio Carbone, può creare un problema per palazzo Spada perché ci sarebbe l’impossibilità di ‘pescare’ dalla graduatoria del concorso appena concluso.

CARBONE LASCIA DOPO POCHI MESI

Arriva la Marcucci dal 15 settembre

Tornando a Carbone, in giornata è arrivato il semaforo verde per la sostituta: si tratta della 45enne originaria di San Giovanni Rotondo (Foggia) Grazia Marcucci, la 2° della graduatoria concorsuale del Comune di Terni. Nel suo caso il contratto avrà decorrenza a partire dal 15 settembre. Infine Grigioni per la direzione ambiente: sarà attivo dal 1° settembre. Resta aperto l’iter – le prove scritte si sono svolte il 23 e 24 luglio – per il nuovo dirigente all’istruzione e alla cultura.