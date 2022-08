Terni, ex foresteria: ci risiamo. Giovane donna dà di matto e danneggia gli arredi

Momenti di apprensione nel pomeriggio di lunedì, intorno alle ore 17.30, in corso Tacito a Terni dove una donna ternana di circa 30 anni ha dato in escandescenze, prendendosela con gli arredi urbani – in particolare le panchine – e le fioriere, letteralmente divelte, gettando anche parti di aiuole negli spazi dell’ex foresteria. Sul posto si sono portate due pattuglie del nucleo radiomobile della polizia Locale ternana che hanno contenuto a fatica la giovane, per poi consegnarla alle cure degli operatori del 118 che l’hanno condotta in ospedale. Per lei in arrivo una denuncia a piede libero per danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’accaduto riporta l’attenzione sulle condizioni di decoro e sicurezza negli spazi antistanti l’ex foresteria di corso Tacito, spesso teatro di episodi di inciviltà e degrado, messi in atto da persone che il più delle volte sono in condizioni di alterazione alcolica o per l’uso di sostanze stupefacenti.

