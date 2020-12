Ex mercato coperto Terni, Consiglio Stato: attesa per decisione

di S.F.

Ricorso discusso. D’altronde la prima udienza era stata fissata il 4 giugno 2014, poi il salto di quattro anni – dicembre 2018 – per il giudizio di merito, l’ulteriore standby dell’ultimo biennio e l’appuntamento di martedì: la battaglia giudiziaria tra Grandi Magazzini Superconti – proprietà Coop Centro Italia – e il Comune di Terni per l’acquisizione dell’ex mercato coperto ha vissuto un nuovo passaggio al Consiglio di Stato: sull’esito – di mezzo c’è la richiesta di rinvio dello scorso 13 novembre – c’è da attendere. Ad occuparsene la V° sezione giurisdizionale composta dal presidente Fabio Franconiero, i consiglieri Valerio Perotti, Federico Di Matteo, Luciana Giuseppina Barreca e il relatore Alberto Urso.

A NOVEMBRE L’ISTANZA DI RINVIO DI COOP

IL RINVIO DEL GENNAIO 2020

LA SENTENZA 2014 DEL TAR UMBRIA: IN BALLO OLTRE 7,3 MILIONI DI EURO – DOCUMENTO

Si attende



Di certo c’è che si è svolta la discussione interna alla sezione e ora le parti – gli avvocati coinvolti sono Paolo Gennari ed Umberto Segarelli, è quest’ultimo ad aver depositato a novembre l’istanza di rinvio – sono in attesa di capire l’esito del passaggio di martedì: «Dobbiamo capire – spiega il difensore del Comune – qual è il provvedimento e cosa è stato verbalizzato». Da ricordare che a causa dell’emergenza epidemiologica in corso non c’è contatto diretto tra i legali ed i magistrati amministrativi. Come noto alla base del ricorso – su sentenza del Tar Umbria del 2014 a favore di palazzo Spada – c’è l’acquisizione del diritto di propietà e di superficie dell’immobile con un pagamento di 7 milioni 351 mila euro. La Grandi Magazzini Superconti S.p.A., all’epoca dei fatti, pagò 1 milione di euro come anticipo sul corrispettivo della cessione. Poi il passo indietro e l’avvio dello scontro giudiziario.

DICEMBRE 2019, IL COMUNE AVVIA L’ITER PER LA TRANSAZIONE

EX MERCATO COPERTO, IL TIMORE CASSAZIONE