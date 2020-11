Ex mercato coperto Terni, altro tentativo di rinvio al CdS

di S.F.

Sarà una novità di poco rilievo magari, chissà, fatto sta che nessuno si vuole sbilanciare. Né da un lato né dall’altro perché evidentemente la situazione ancora non è così chiara: la Superconti supermercati Terni srl – controllata da Coop Centro Italia – ha depositato venerdì l’istanza per rinviare l’udienza pubblica prevista al Consiglio di Stato martedì 15 dicembre. Si cerca ancora di guadagnare tempo e non arrivare alla sentenza.

«No comment» generale

Tutto ciò avviene dopo l’ultimo rinvio chiesto e ottenuto a gennaio – slittamento dell’udienza di undici mesi – in seguito all’atto della giunta comunale di Terni: nel dicembre 2019 fu dato il via libera agli uffici di palazzo Spada (direzione attività finanziarie e urbanistica) per gli atti utili alla transazione con la società. Per ora da entrambe le parti c’è un «no comment» in merito alla nuova richiesta di rinvio. L’obiettivo è di fermare il contenzioso attivo dal 2014 al CdS per la nota questione della vendita dell’immobile per 8 milioni 151 mila euro: il Comune ha incassato un milione per l’anticipo dell’esecuzione dell’accordo, dopodiché il nulla con stipulazione del contratto mai avvenuta. Nel contempo l’ex mercato coperto si è svalutato del 26%. Il resto è storia nota, perenne degrado compreso.

