Un nuovo sopralluogo congiunto – I e II commissione – per vedere lo stato dell’arte e dare un ulteriore aggiornamento. Mattinata all’ex Onmi, Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, per i consiglieri comunali: il lavoro da oltre 600 mila euro per la riqualificazione ed il recupero, avviato nell’ottobre 2023 nell’ambito del Piano periferie, è in dirittura d’arrivo. Rebus sull’area esterna.

MARZO 2025, I DUE NUOVI STRALCI PER L’EX ONMI. IMPORTO COMPLESSIVO SALE OLTRE IL MILIONE

Dei due nuovi stralci da 270 mila euro – centrale termica e completamento primo piano, quest’ultimo da destinare ad uffici per il welfare – ne abbiamo scritto a fine marzo. Martedì il focus è stato principalmente sullo stralcio funzionale dal quadro economico di 900 mila euro: «L’intervento è completato, mancano gli infissi Rei per la prevenzione incendi. C’è qualche problema con l’impresa esecutrice per la fornitura non rispettata», le parole del responsabile del procedimento Carlo Fioretti. Con l’architetto anche la Rup dei due stralci aggiunti, ovvero l’ingegnere-architetto Linda Stentella.

OTTOBRE 2023, PARTE IL RECUPERO DELL’EX ONMI

L’impiantistica è stata rifatta ed il piano seminterrato da 180 metri quadrati recuperato (in tutto l’edificio è da 1.650 mq). Il piano pressoché ultimato sarà destinato all’asilo nido Peter Pan. Resta un rebus, quello della bonifica – rientra nel maxi intervento del parco Rosselli – dello spazio esterno: «Deve esserci per norma. Dovrà essere fatto il capping con tombamento delle superfici contaminate. Se ne occupa la direzione ambiente», ha specificato Fioretti ai consiglieri. E se non si riesce per settembre?

GIUGNO 2023, APPALTO ALLA LIFE SRL DI CATANIA

«Si utilizzerebbe – le parole di Fioretti – la copertura dell’ex campo di bocce per far sì che i bambini usino lo spazio temporaneamente in attesa della sistemazione». Vedremo come andrà.