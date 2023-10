Terni, via al recupero ex Onmi da oltre 600 mila euro

di S.F.

Piano periferie Terni, movimenti in arrivo in via Fratelli Rosselli. A pochi passi dal parco chiuso da quasi un decennio, è in partenza il cantiere per il recupero e la rifunzionalizzazione della struttura dell’ex Opera nazionale maternità e infanzia (Onmi): ultimi incarichi affidati e consegna programmata per il 19 ottobre. Un restyling che vale oltre 600 mila euro.

GIUGNO 2023, APPALTO ALLA LIFE SRL DI CATANIA

Società siciliana in azione

Il lavoro è in mano alla Life srl di Catania che, in estate, si è aggiudicata l’appalto con ribasso del 18,78% ed importo contrattuale da 607 mila euro. In sostanza l’intervento è per la rifunzionalizzazione del piano rialzato destinato ad asilo nido, l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il completo rifacimento degli impianti tecnologici. Al primo piano sono previsti locali destinati ad uffici e servizi per il quartiere. In vista dell’apertura del cantiere, il dirigente Piero Giorgini ha firmato due atti per chiudere il cerchio sull’istituzione della direzione lavori.

GIUGNO 2022, VIA L’AMIANTO ALL’EX ONMI

Gli incarichi

Il primo è per affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di direttore dei lavori per gli impianti all’ingegnere Fabrizio Paganelli (cifra complessiva di 32 mila euro), il secondo per aggiungere al gruppo due donne in forza al Comune. Vale a dire la giovane ingegnere civile/architetto Linda Stentella in qualità di direttrice dei lavori per le opere edili e l’architetto Giorgia Trovato. Il responsabile unico del procedimento è invece la posizione organizzativa Carlo Fioretti. Conclusione prevista nel 2024.