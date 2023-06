Terni, ex Prampolini: blitz dei carabinieri nell’area abbandonata

Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Terni, in divisa e in borghese, nel primissimo pomeriggio di giovedì presso l’area ex Prampolini a San Valentino. Una zona, quella dell’ex bocciodromo, da troppo tempo in mano a vandali, sbandati e segnata da ‘giri’ – su tutti lo spaccio di droga – che riducono la vivibilità e la serenità di chi vive e lavora in zona. I militari dell’Arma avrebbero condotto in caserma alcune delle persone trovate all’interno dell’area e dello stabile – si tratterebbe di cittadini stranieri – per gli accertamenti del caso anche relativi al loro status in Italia. Durante il controllo sarebbero state individuate anche delle dosi di droga. Possibili provvedimenti e denunce nei confronti dei soggetti controllati: spetterà agli inquirenti decidere come procedere in tal senso.

Condividi questo articolo su