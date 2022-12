Ex Prampolini Terni tra sistemazione esterna e disastro interno – Foto

di S.F.

Uno scenario tutt’altro che gradevole a tiro della basilica di San Valentino, già in bella mostra da tempo e che ora è ancora più esposto. Movimenti nella mattinata di sabato all’interno dell’area ex Bocciofila Prampolini, dove la Alfa Servizi è entrata in azione per un po’ di manutenzione del verde: umbriaOn, a distanza di quasi un anno dall’ultimo ingresso nell’edificio, ne ha approfittato per un’incursione all’interno della struttura abbandonata per vedere a che punto è arrivato il degrado. A giudicare dal contesto generale e dal materiale presente – di fatto è una sorta di rifugio – il luogo continua ad essere frequentato e non poco. Da ricordare che nel marzo 2021 l’ex assessore all’urbanistica Leonardo Bordoni aveva parlato di una riqualificazione e successivo affidamento alle associazioni sportive. Non è aria al momento. Non è migliore il contesto della zona – ci sono anche dei crolli in questo caso – contigua (le prime foto della gallery).

