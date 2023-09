Terni, ex scuola Zona Fiori: il Comune riprova, base d’asta da 114.900 euro

di S.F.

Dalla delibera di consiglio comunale del 6 aprile scorso – è in quella data che fu disposta l’alienazione post variante urbanistica – all’atto firmato in settimana dal dirigente al patrimonio Francesco Saverio Vista. Il Comune di Terni ci riprova e lancia il nuovo tentativo per vendere l’ex scuola elementare in Zona Fiori: il prezzo a base d’asta è fissato a quota 114.900 euro e la cubatura massima prevista è di 2.300 mc. Iter mano all’architetto Angelo Baroni, il responsabile del procedimento.

Il nuovo tentativo: le destinazioni d’uso

L’area di recente è stata attenzionata per via della realizzazione dello skate park. Nell’aprile 2022 è stata approvata da palazzo Spada la variante urbanistica parziale e questo è il primo tentativo con la nuova destinazione d’uso ammessa: attrezzature di interesse comune con quota residenziale ed edifici per lo sport con tre piani al massimo. Si parla di una storica struttura da 225 metri quadrati e consistenza catastale da 750 mc. La cauzione provvisoria è quantificata in poco meno di 23 mila euro, ovvero il 20% del prezzo a base d’asta.