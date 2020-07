Terni, ‘Fabrizi’ di Gabelletta: tre in corsa

di S.F.

Tre contendenti per l’affidamento in uso e gestione del ‘Mirko Fabrizi’ di Gabelletta. Mercoledì mattina al ‘Pentagono’ la commissione esaminatrice ha avviato l’analisi della documentazione pervenuta a palazzo Spada per l’impianto sportivo in strada di Vallemicero: coinvolte la Ssd Sporting Terni srl, l’Asd Accademia Calcio Terni, la Asd San Giovanni Bosco, Ternana Rugby Club e il comitato territoriale della Uisp.

LA PROCEDURA SELETTIVA PER IL ‘FABRIZI’

Chi se ne occupa

La verifica delle buste è a capo della commissione composta dalla presidente Gioconda Sassi (dirigente polizia Locale), il funzionario amministrativo Elena Bussetti e il funzionario tecnico Mauro Cinti. Cambio in extremis per il segretario: niente Alessandro Maltinti causa ferie ed inserimento di Marco Tomassini della direzione polizia Locale-Mobilità. Per lodo doppio step mercoledì mattina legato al check della documentazione e la presenza dell’offerta tecnica, mentre per il momento restano chiusi i plichi contenenti quelle economiche.

IMPIANTI SPORTIVI, CHIUSA LA PRATICA ‘BIANCHINA’

Ammissioni e attesa

Nessun problema per i tre concorrenti che si sono fatti avanti con il Comune: Sporting Terni insieme all’Accademia Calcio, San Giovanni Bosco – corre da sola – e l’accoppiata Ternana Rugby-Uisp. In caso di aggiudicazione si sono impegnati a formare un’Associazione temporanea d’impresa. C’è una certezza: i tempi sono stretti perché entro il 20 agosto le società devono completare l’iscrizione e nella domanda è necessario indicare il terreno di gioco. Avere disposizione il ‘Fabrizi’ cambia la storia.