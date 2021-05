Terni, Fabrizio Bellini è il nuovo segretario provinciale del Pd

Fabrizio Bellini è il nuovo segretario provinciale del Pd di Terni: è stato proclamato mercoledì sera nel corso della prima assemblea eletta nei congressi di circolo. Al suo fianco saranno Mara Gilioni (presidente), Alberto Pileri (tesoriere), Margherita Vagaggini, Fausto Prosperini e Fausto Varazi in commissione di garanzia.

«Rilancio e ricostruzione»

Presto sarà nominata la nuova segreteria, con il compito di dare gambe agli ambiziosi obiettivi che Bellini ha messo sul tavolo: una nuova visione e un nuovo metodo per essere sempre più presenti e credibili. Cita Calvino, il nuovo segretario, in un passaggio da Lezioni Americane: «Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica». Al centro della riflessione la necessità di dare al Pd un nuovo corso, nuove idee e nuovi approcci. Come? «Con una comunicazione più capillare e innovativa, con idee e progetti all’altezza delle sfide importanti che i tempi impongono, con competenze e formazione, con un’organizzazione solida e capillare, in grado di mettere il Pd sempre più in connessione con le città e con le persone». Ospiti dell’incontro anche Tommaso Bori e Camilla Laureti, che saranno presto proclamati dalle rispettive assemblee (regionale e provinciale di Perugia). I ringraziamenti di rito sono andati al commissario Gianluca Rossi e al tesoriere Jonathan Monti, che passano il testimone, e a tutti i segretari di circolo e delle Unioni, ai volontari e agli iscritti che hanno permesso «in un momento complicato di celebrare un congresso che ha rappresentato un punto di inizio e un’occasione di rilancio e ricostruzione».