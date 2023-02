Promozione territorio Terni: Ferranti punta sull’acqua

Una visita guidata al museo delle acque Hydra per lanciare una ‘cabina di regia’. L’idea è del presidente del consiglio comunale di Terni Francesco Maria Ferranti, protagonista giovedì ai Campacci di Marmore insieme all’ufficio di presidenza.

La visita e l’idea

A condurre la visita il project manager Alessandro Capati. Presenti anche la provveditrice agli studi Filomena Zamboli e diversi rappresentanti del personale docente delle scuole superiori: «oglio esprimere i complimenti miei e della massima assise cittadina per questa iniziativa nata dalla collaborazione tra il presidente Francesco Fioretti e il project manager Capati. Un ottimo modo – spiega Ferranti – di promuovere il nostro territorio e una nostra risorsa di grande rilievo fin dall’antichità: l’acqua. Risorsa che ha fatto crescere Terni sia come città industriale sia nel turismo, anche per le mirabili opere nate dalla millenaria attività ingegneristica dell’uomo fin dai tempi dei romani. Porto ad esempio l’invaso dei laghi su vari livelli, il salto del lago Turano, Piediluco fino alla cascata delle Marmore, sito di grande valenza paesaggistica e turistica che, insieme alla Valnerina, può rappresentare un traino sempre crescente per la promozione del territorio e del turismo: vettori economici sui quali continuare a puntare come fatto negli ultimi anni. Anche il museo multimediale Hydra alla Cascata delle Marmore rappresenta un’opportunità da promuovere per la sua capacità attrattiva e formativa, soprattutto per le scuole. Per questo ho lanciato l’idea, ben accolta dalla provveditrice, di una cabina di regia Comune-Provveditorato-direzione museo, da allargare anche ad altre istituzioni e organizzazioni».