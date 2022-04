Terni, ‘Festa del rugby’ a San Giovanni. Con messaggio dai bimbi

Una domenica tra divertimento ed un messaggio simbolico lanciato dai più piccoli. Grande partecipazione in mattinata a San Giovanni per la ‘Festa del rugby’ organizzata dalla Ternana Rugby Club: si è trattato del primo raggruppamento regionale del 2022 con tutte le categorie del minirugby presenti. «Giornata di sport e amicizia che come sempre si è conclusa con l’immancabile terzo tempo, momento di convivialità in cui i ragazzi che si sono sfidati in campo si ritrovano fianco a fianco per mangiare insieme», la nota della società rossoverde. Prima del termine messaggio dai bimbi con striscione: «Lasciateci crescere in pace», in riferimento al conflitto in Ucraina.

