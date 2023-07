Terni, festa grande per i 100 anni di nonna ‘bimba’ Ines Belli

di Francesca Torricelli

Nonna Ines Belli, per tutta la sua famiglia ‘bimba’, perché è così che la chiamava dolcemente suo marito Renzo, venerdì 30 giugno ha festeggiato un compleanno importante: 100 anni. L’abbraccio dei suoi parenti più cari, i figli, i nipoti e anche un pronipote, l’ha accolta venerdì sera in un ristorante vicino alla Cascata delle Marmore dove, immortalata in molte foto ricordo, ha soffiato le candeline sulla torta con l’immancabile scritta ‘Auguri bimba, 100 anni’. Nonna Ines tra l’emozione e la commozione non ha perso la lucidità e l’ironia, tanto che alla domanda dei nipoti «nonna come commenti questi 100 anni», ha risposto «altri 100», tra le risate generali. Venerdì mattina, nella casa in cui è ospite, Ines ha ricevuto anche la visita dell’assessore alle politiche sociali Viviana Altamura che donandole un mazzolino di fiori le ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale. Auguri nonna ‘bimba’.

LE FOTO