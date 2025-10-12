di Maria Luce Schillaci

Festa grande per Maria Carlini che ha spento 100 candeline. Maria è nata a Narni il 12 ottobre del 1925. Una vita per la famiglia. Si è trasferita a Terni nel 1947 dove vive ancora insieme all’affetto dei suoi cari. Si è sposata all’età di 22 anni. Purtroppo ha perso il marito 30 anni fa, nonostante tutto però è riuscita a supportare la famiglia e i nipoti con costanza e serenità. Nonna Maria ha vissuto praticamente tutte le generazioni della vita dell’ultimo secolo: la guerra, lo sviluppo tecnologico e il boom economico.

Oggi Maria ha 2 figli, 4 nipoti e 4 pronipoti. Casalinga da sempre, Maria è anche un’ottima cuoca: ha sempre cucinato pasta fatta in casa, piatti tipici ternani, dolci ed è famosa per i suoi pampepati. Maria è ancora autonoma e gestisce la casa da sola. Solo da un mese ha una signora in casa che l’aiuta. Dice sempre che la sua forza è la famiglia, i nipoti e i pronipoti ‘la cosa più bella’. La ricetta per arrivare a 100 anni? «Calma e tanta pazienza», la risposta di Maria.