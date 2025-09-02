Fiera di San Matteo domenica 21 settembre e del Cassero domenica 16 novembre. Definite le date delle prime due fiere 2025-2026 a Terni.

Le aree sono sempre le stesse. A settembre tutti in via del Centenario per la fiera di San Matteo, a novembre invece gli ambulanti si posizioneranno tra corso del Popolo, piazza Ridolfi, via Colombo, via dell’Annunziata e largo Frankl.

La spesa complessiva prevista per i due eventi è pari a 22.800 euro, le entrate previste ammontano invece a quota 14 mila. Successivamente saranno stabilite le date per la fiera di Santa Lucia (dicembre) e quella di San Valentino.