Mattinata convulsa quella di giovedì in via Vodice, zona Città Giardino, a Terni. Una donna di mezza età al volante di una Fiat Panda è infatti finita contro tre auto in sosta, danneggiando la sua ed anche le altre. Ignote al momento le cause del sinistro che non ha comunque causato feriti, ma ‘solo’ diversi danni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

