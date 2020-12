Terni, folle fuga dopo il furto: preso in piazza della Pace

Il caos è iniziato quando, nel tardo pomeriggio di lunedì, è stato scoperto a rubare la punta di un trapano – valore 5 euro – da Bricocenter, a Terni. A quel punto l’uomo, 47enne di origini romene e già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a dare in escandescenze, dando il là ad un inseguimento che si è concluso con il suo arresto da parte dei carabinieri del Nor di Terni.

Scoperto dalla vigilanza

A sorprendere il soggetto dopo il furto è stato il personale di vigilanza dello store: il 47enne aveva strappato la fascetta antitaccheggio, nella speranza di superare le casse senza far suonare l’allarme e quindi senza dare nell’occhio. Ma i suoi movimenti non sono passati inosservati e i vigilantes lo hanno bloccato e condotto negli uffici per un controllo.

L’inseguimento

Lì l’uomo ha iniziato a creare problemi, rifiutandosi di collaborare, con conseguente richiesta di intervento ai carabinieri di Terni. Quando ha capito la mala parata, il 47enne è fuggito di corsa, salendo a bordo della propria auto e facendo scattare un inseguimento che si è concluso nella zona di piazza della Pace, non prima di aver causato un incidente – non grave – con una pattuglia dell’Arma che procedeva a sirene spiegate e lampeggianti accesi.

Arresto e denuncia

A quel punto sono arrivati anche i rinforzi e, raggiunto e bloccato nei pressi della sua abitazione di via Papa Giovanni XXIII, l’uomo ha continuando opponendo una strenua resistenza, spintonando i militari e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. A dargli manforte – riferisce l’Arma ternana – è arrivata anche la compagna, 64enne connazionale, che avrebbe cercato di impedire l’accesso alle pattuglie. Alla fine, non senza fatica, i due sono stati condotti in caserma: il 47enne è stato arrestato – con applicazione dei domiciliari in attesa dell’udienza di convalida – per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, la donna è stata invece denuciata a piede libero per gli stessi reati.

Arresto convalidato

L’arresto dell’uomo è stato poi convalidato martedì dal tribunale di Terni: la misura disposta è quella dell’obbligo di firma con udienza di merito il prossimo 28 gennaio di fronte al giudice Francesca Scribano. Il 46enne è difeso dall’avvocato Massimo Oreste Finotto.