Terni: Fotoplanet cresce, assume e apre a Montefranco

Pubbliredazionale

La ‘famiglia’ di Fotoplanet Terni si allarga aprendo un nuovo punto vendita a Montefranco. L’inaugurazione, giovedì 8 settembre, ha visto già arrivare i primi curiosi clienti. Al timone c’è Alessandro Ossidi che racconta di aver aperto il primo punto vendita in piazza delle Arti a Terni 23 anni fa. «Come si evince dal nome ci occupiamo di fotografia, stampa, sviluppo, servizi di matrimoni, shooting e molto altro», racconta Alessandro. «Negli anni ho sempre lavorato molto seguendo diversi matrimonio ad Arrone e Montefranco e quando ho saputo dell’apertura del nuovo centro commerciale in questa zona mi si è accesa la lampadina: apro lì».

«L’attività di questo secondo punto vendita – aggiunge – sarà improntata ovviamente sui servizi fotografici, ma più che altro ci occuperemo di stampa immediata e di realizzazione in tempo reale di gadget. Sono sempre più le persone che ci chiedono questo tipo di servizio in tempi stretti e mi piacerebbe riuscire ad accontentare più clienti possibili. Abbiamo già avuto i primi 7-8 clienti in meno di 24 ore dall’apertura, segno che in questo territorio un’attività come questa mancava. Basti pensare che siamo gli unici in zona, perché da Spoleto a Terni non c’è altra attività analoga».

Alessandro conclude raccontando che «per l’apertura di un secondo punto vendita ho avuto la necessità di assumere del personale, due ragazze del territorio, giovani e volenterose di lavorare. È vero che ci troviamo in un momento difficile, di forte crisi, ma credo ci sia bisogno di tenere sempre gli occhi aperti e cogliere al volo le occasioni che la vita ci offre. Per ora manteniamo l’orario normale di apertura del negozio, poi, quando il centro commerciale aprirà, seguiremo i suoi orari».