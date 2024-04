Terni: frontale alla Cascata. Donna finisce in ospedale

LE FOTO

Incidente stradale nella mattinata di venerdì a Terni, lungo la statale 209 Valnerina nei pressi del belvedere inferiore – piazzale Byron – della Cascata delle Marmore. Secondo quanto ricostruito un 79enne di Terni (P.M. le sue iniziali) alla guida di Daihatsu Terios, ha invaso la corsia opposta di marcia urtando prima la ruota posteriore sinistra di una Fiat Punto – al volante un 67enne ternano (C.L.) – che in seguito all’impatto ha ruotato su sé stessa per due volte. Poi la Terios ha finito la propria corsa scontrandosi frontalmente con una Fiat Panda condotta da una 66enne di Terni (C.D.), quest’ultima soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni, fortunatamente, non sono preoccupanti. Gli altri coinvolti non hanno avuto necessità di cure sul posto. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.