Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel tardo pomeriggio di martedì in via Libertini. Gli uomini del 115 si sono portati presso un condominio per una fuga di gas riguardante il vano scale dell’edificio. Individuato il contatore all’origine della perdita, i vigili del fuoco hanno provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza.

