Terni, fuori dai bazar senza motivo: sanzioni

Ancora una giornata di controlli interforze, quella di venerdì, in città. Su disposizione del questore Roberto Massucci, tredici pattuglie fra polizia di Stato – squadra Volante e Reparto prevenzione crimine inviato dal dipartimento di pubblica sicurezza -, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno perlustrato diverse zone di Terni.

‘Beccati’

In totale sono state elevate cinque sanzioni per il mancato rispetto delle normative volte a contrastare la diffusione del coronavirus. Tre di queste hanno riguardato cittadini trovati all’esterno di bazar-alimentari etnici e che si erano assembrati senza alcun motivo valido: per tutti è scattata la sanzione pecuniaria prevista.

Anche i parchi sotto la lente

Altre verifiche – 127 le persone identificate in tutto nei 28 posti di controlli eseguiti – hanno riguardato aree verdi cittadine ed anche cortili condominiali a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti. Sotto la lente anche alcuni comuni del comprensorio ternano, come Ferentillo, Arrone, Montefranco e la ‘zona rossa’ che riguarda il territorio di Giove. Le attività verranno replicate anche nel corso delle prossime giornate con modalità analoghe fra vero e propri posti di blocco e posti di controllo lungo le principali arterie stradali.