Terni, game over per Terranova. A pochi metri arriva La Piadineria

Continua il turnover di attività commerciali nel centro di Terni. Da qualche giorno hanno chiuso definitivamente i battenti, come annunciato, Terranova e Terranova Kids in corso Tacito. «Grazie di cuore a tutti i clienti che ci hanno scelto e sostenuto in tutti questi anni» il messaggio affisso sulle vetrine dei locali, oramai vuoti, dallo staff del negozio. La catena di abbigliamento era presente in città dagli anni ’90 e dava lavoro in totale a 7 dipendenti, alcuni impiegati da 25 anni. A loro sono state inviate venerdì le lettere di trasferimento, in tutti i casi in altri punti vendita della catena di abbigliamento lontani da Terni.

Per un locale che chiude, a poca distanza, in largo Villa Glori, sabato ha invece inaugurato l’attività un’altra catena, questa volta nell’ambito alimentare. Ha infatti aperto La Piadineria, presente sul mercato dei fast food da 30 anni e che conta in Italia oltre 370 negozi in 66 città. Sempre meno negozi di abbigliamento, dunque in città, e sempre più locali vocati alla ristorazione.