Terni, ghiaccio in piazza: chiusura temporanea e sale

Il freddo si fa sentire, anche a Terni dove giovedì mattina la polizia Locale – in seguito le segnalazioni giunte al centralino del comando – si è trovata costretta a chiudere la parte pedonale di piazza Tacito per l’eccessiva presenza di ghiaccio che avrebbe potuto causare qualche pericolosa caduta. Chiesto anche l’intervento di Asm per spargere un po’ di sale sulla piazza che ospita uno degli allestimenti natalizi del periodo. Inconvenienti del periodo, visto che le temperature notturne e del mattino da qualche giorno sono scese anche sotto lo zero.

