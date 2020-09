Terni, giardini via Saffi: domina il degrado

Uno spazio verde ben in vista – siamo a pochi passi dall’istituto Leonino e dalla Provincia – e sul quale, di recente, si era concentrata l’attenzione dei volontari per l’operazione di pulizia. A giudicare dall’aspetto odierno sarebbe il caso di intervenire di nuovo: nei giardini pubblici di via Saffi, a Terni, a regnare sono i rifiuti e l’incuria generale. Anche a causa della consueta inciviltà di qualche cittadino. Passandoci vicino non si è di certo invogliati ad entrare e trascorrere in zona qualche minuto di relax. Per la cura dell’area – luglio 2020 – è stato firmato un patto di collaborazione tra il Comune e il gruppo Agesci scout Terni 2: prevista la riqualificazione e il lavoro sul decoro con l’aggiunta di un percorso secondario adiacente al muro E fioriere pensili.

