‘Giornata mondiale del gioco’ venerdì pomeriggio a Terni al parco delle piscine dello Stadio. In campo la Pink Basket per dare sostegno all’Unicef: è stata data la possibilità di adottare una pigotta (realizzate dall’istituto Casagrande, indirizzo servizi per la sanità e assistenza sociale) o effettuare una donazione in loco. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune.