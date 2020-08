Terni, giovani del Pd: c’è il nuovo segretario

Ventidue anni e studente di filosofia. Si chiama Luca Serantoni ed è il nuovo segretario comunale dei Giovani Democratici di Terni: è stato eletto all’unanimità durante il congresso di sabato che si è svolto al Jonas Club, circolo Arci punto di riferimento dell’associazionismo ternano.

Sperimentazione politica e rilancio

L’idea proposta – viene puntualizzato – è «quella di realizzare un luogo aperto di sperimentazione politica, un luogo libero da quelle dinamiche politiche tossiche che hanno fatto allontanare invece che aggregare, dove le e i giovani abbiano la possibilità di fare politica seriamente senza necessariamente aderire alla linea del Partito Democratico, un posto per crescere e imparare a fare qualcosa di utile per la comunità. La giovanile ternana viene rilanciata dopo alcuni anni di inattività con un gruppo di persone che si sono da poco avvicinate alla politica attiva con la voglia di cambiare le cose che non vanno a Terni».

I punti

«Le nostre battaglie – le parole di Serantoni durante il congresso – saranno quelle per le persone che vengono lasciate indietro o non vengono riconosciute, per chi non ha voce umana come l’ambiente. Le battaglie che spesso non vengono fatte nemmeno dal PD». Diversi i concetti espressi durante il congresso: «Ho deciso di unirmi ai Giovani Democratici quando ho iniziato a prendere coscienza della realtà in cui vivevo e delle sue ingiustizie: non potevo restare a guardare». «La disabilità, con il contrasto alle barriere fisiche, ideologiche e lessicali, è un tema a cui tengo molto ed è fondamentale per una città davvero a misura di tutti». Infine c’è chi ha sottolineato di essersi unito ai GD per «aiutare coloro che vengono lasciati indietro anche sul piano del digitale. L’accesso ad Internet, strumento di sviluppo e crescita sociale e culturale, è un diritto che tutti devono avere».