Terni: giovani triatleti di Umbria e Lazio protagonisti in città

Primo step al ciclopattinodromo Renato Perona, poi nel pomeriggio tutti al camposcuola Casagrande e, a chiudere il cerchio, il passaggio alle piscine dello stadio. Un sabato a tutto triathlon a Terni per l’allenamento condiviso Umbria-Lazio – protagoniste le squadre giovanili – delle categorie Ya, Yb e Ju dalle 10.30 alle 17.30. A seguire i giovani ci hanno pensato gli allenatori Alessio Lulli, Luca Barbarese e Leonardo Chieruzzi.

L’allenamento

La giornata è iniziata alle 10.2 al Perona per un combinato bike/run, dopodiché nel primo pomeriggio tutti al camposcuola per la tecnica di corsa e, dalle 16, nuoto alle piscine dello stadio. In chiusura briefing con i tecnici alla presenza del commissario tecnico del centro Italia Luigi Ruperto. In loco anche il numero uno della Fitri, il ternano Riccardo Giubilei.