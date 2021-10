Terni, giovedì i funerali di Aurora in cattedrale

Si terrano giovedì 14 ottobre, alle ore 15 nella cattedrale di Terni, i funerali di Aurora Perricone: l’insegnante 44enne, colonna dell’ITT ‘Allievi Sangallo’ di Terni, venuta improvvisamente a mancare nella prima mattinata di giovedì scorso. La richiesta dei familiari della docente di chimica originaria della Sicilia, la cui scomparsa ha destato profondo cordoglio fra i tanti che la conoscevano e la stimavano, è di omaggiarne la memoria non attraverso fiori ma con donazioni – che verranno raccolte durante la cerimonia funebre – in favore dell’Associazione italiana sclerosi multipla. In questi giorni è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma della 44enne, che non aveva mai accusato particolari problemi di salute, per accertare l’origine del malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

