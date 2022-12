Terni: gratta biglietto da 5 euro e ne vince 500 mila. «Aveva perso il lavoro una settimana fa»

Maxi vincita alla ricevitoria Mancinelli Riccardo che si trova all’interno del bar Due Tigli, in via Vanzetti 53 nella zona commerciale e artigianale di Maratta, a Terni. Lunedì intorno all’ora di pranzo una signora si è portata a casa la bella cifra di 500 mila euro dopo aver grattato un ‘Gratta e Vinci’ Miliardario da 5 euro. A raccontarlo è lo stesso Riccardo Mancinelli: «In quel momento al bancone c’era mia cugina – spiega – e questa donna ha acquistato il biglietto, è andata a grattarlo di fuori e poi è rientrata per verificare di averci visto bene. Il controllo del biglietto ha subito confermato che la cifra vinta non poteva essere pagata in ricevitoria (in quanto superiore ai mille euro, ndR) e poi è apparso chiaro che la cifra, stavolta, era di quelle importanti». Secondo quanto riportato, la fortunatissima giocatrice «è una donna del posto – prosegue il titolare – che ci ha detto di aver perso il lavoro appena una settimana fa. Sono contento perché forse stavolta la fortuna ha baciato una persona che aveva bisogno». In passato al ‘Due Tigli’, ritrovo per tanti che lavorano o transitano in zona, c’erano state vincite interessanti ma mai di questa portata: «Sì al massimo intorno ai 10 mila euro. Questa volta il ‘colpo’ è grosso. Se la signora ha inteso già ringraziarci con un dono? No no, anche perché i pagamenti di queste somme avvengono a 60 giorni, c’è tempo, se vorrà… A prescindere siamo davvero contenti per lei che passerà un bel Natale e per il nostro locale, associato ad una gioia del genere».

