Novità al vertice del gruppo giovani di Confapi Terni. Dopo sei anni, Lorenzo Asciutti lascia il posto al 33enne Claudio Marcangeli: l’amministratore unico della Marcangeli geometra Carlo srl e responsabile tecnico della Marcangeli Giunio srl va alla guida dell’associazione.

La nomina e la cerimonia di passaggio si è tenuta durante l’assemblea presso la sede Confapi Terni alla presenza degli associati, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il presidente uscente Asciutti ha ringraziato il gruppo per il lavoro svolto insieme e ha augurato al suo successore un cammino ricco di soddisfazioni e nuove sfide.

Marcangeli ha ringraziato Asciutti per il lavoro svolto e ha «espresso entusiasmo per il nuovo incarico sottolineando l’importanza di innovazione, sostenibilità, formazione e coesione tra i giovani imprenditori come priorità per il prossimo triennio. Le associazioni di categoria sono indispensabili per lo sviluppo del territorio».