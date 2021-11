Terni, guano volatili in piazza Tacito: il doppio input per soluzione

«Intervenire con dissuasori per volatili o effettuare potature più drastiche». La doppia soluzione per il problema guano dei volatili in piazza Tacito la propone con uno specifico atto di indirizzo il consigliere comunale del Gruppo Misto, Doriana Musacchi, già esposto nel corso dell’ultimo consiglio: «A causa della grande quantità di guano presente sulle piante, posto dove sostano i volatili, le pavimentazioni della piazza risultano sporche nonostante le operazioni di pulizia effettuate giornalmente», sottolinea. E tutto ciò «crea evidenti disagi a pedoni ed automobilisti che transitano in zona, oltre ai passeggeri che fruiscono degli autobus presso le due fermate presenti nella piazza. Inoltre, data l’imminente fine lavori di riqualificazione della Fontana, questa criticità rischia di provocare un forte degrado del decoro urbano».

Condividi questo articolo su