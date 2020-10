Terni: «Guarito da 4 giorni ma nessuno mi ‘libera’. Devo lavorare»

lettera firmata

Mi chiamo Lorenzo, vivo a Terni e sono risultato positivo al Covid-19 il 16 ottobre dopo dei sintomi influenzal. Successivamente la polizia Locale mi ha notificato l’isolamento contumaciale che ovviamente ho eseguito a casa; il 26 ottobre ho fatto il tampone e fortunatamente è risultato negativo, sto aspettando la notifica che mi tolga l’isolamento ma sono 4 giorni che sto a casa tutto tace, solo oggi (venerdì 30 ottobre, ndR) ho fatto più di 30 telefonate a qualsiasi numero della Usl, senza ottenere risposta.

Devo iniziare a lavorare e ovviamente non posso ‘tirare avanti’ a certificati medici (malattia che paga lo Stato, tra l’altro). Siamo abbandonati a noi stessi, una volta che finisce tutto non importa più niente a nessuno di te. Concludo dicendo che i dati regionali ovviamente sono elevati perché come me ci saranno decine di persone ormai guarite ma che ancora compaiono come positivi perché non hanno ricevuto il certificato di guarigione. Tutto ciò è frustrante mentre le guarigioni dovrebbero essere buone notizie per tutti.