Terni, guasto a tubazione: stop acqua e disagi

Un problema che non è passato inosservato considerando l’interruzione dell’erogazione idrica in tutta l’area e il posizionamento di un impianto semaforico per la regolazione del traffico. Intervento dei tecnici Asm – per conto del Sii – dal primo pomeriggio di giovedì in viale Campofregoso a causa di un guasto improvviso di una tubazione con fuoriuscita di acqua: gli operatori dell’azienda municipalizzata si sono attivati per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile e, anche a livello di viabilità, tornare alla normalità. Lo stop ha riguardato anche via dell’Argine e via Giandimartalo di Vitalone. Sul posto anche gli agenti della polizia Locale. Le prime segnalazioni del guasto sono arrivate poco dopo le 13.

