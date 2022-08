Terni: guida ‘alcolica’. Tre denunce e cinque patenti ritirate. «I controlli proseguono»

Notte intensa, per la polizia Stradale di Terni, quella fra il 13 e il 14 agosto scorsi, con controlli finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di alterazione. A tracciare il bilancio è la stessa Stradale che ha effettuato «controlli a vasto raggio: oltre ai soliti accertamenti di routine, si è proceduto al doppio esame del drogatest e alcoltest».

I numeri

«Sono stati fermati 100 veicoli – spiega la polizia Stradale di Terni in una nota – e circa 120 persone sono state controllate e sottoposte ai test, le cui risultanze hanno portato a 7 contestazioni per guida in stato di ebrezza, di cui 3 di rilevanza penale e 4 amministrativa, per un totale di 5 patenti ritirate. I tre conducenti sono stati denunciati perché presentavano tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti: due con tasso alcolemico di poco inferiore a 1,50 grammi/litro e una con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l».

Ubriachi di tutte le età

«In questi giorni di vacanza, dove il rischio di incidentalità è statisticamente più alto, i centauri di Terni non si risparmiano in barba persino alla pioggia che è caduta durante la notte del 12 agosto, quando il personale operava su strada». In merito alle irregolarità – positività – riscontrate nei conducenti denunciati e sanzionati, «non c’è una fascia di età particolarmente ‘interessata’, perché i trasgressori sono di età compresa tra i 21 e i 58 anni, ricordando ovviamente che per i neopatentati, due nella fattispecie, il valore dell’alcotest deve essere pari a zero».

«Zelanti ma a fin di bene»

«La polizia di Stradale di Terni – conclude la nota – è estremamente zelante nello svolgere questi servizi in quanto il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, costituisce un aspetto molto importante sia della prevenzione della salute e della tutela della sicurezza stradale. Ed è per questo che i controlli proseguiranno per tutta l’estate per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti».