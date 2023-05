Terni, Cantamaggio: i giovani maggiaioli arronesi ancora al top

Il meteo non ha lasciato molta tregua – anche in giornata la pioggia, seppur a bassa intensità, non è mancata a tratti – ma questa volta niente rinvio. Sabato sera sfilata dei carri allegorici in gara per il 127° Cantamaggio a Terni: sei quelli in lizza, più quello tradizionale per le consuete penne servite dal gruppo Riacciu. Dalle 21.30 ha ripreso a piovere, quindi oltre la mezzanotte l’assegnazione della vittoria ai giovani maggiaioli arronesi.

IL RINVIO DI FINE APRILE

I carri ed i protagonisti

In lizza Gli innamorati del Cantamaggio di Casali e Cesi con ‘… e sarà ancora primavera’ ideato da Sandrina Bianconi e Roberto Farinelli (majorettes e banda di Cesi in supporto), la compagnia teatrale Le Maceole di Montecastrilli con ‘Matrimonio di primavera e l’utopia si avvera‘ ideato da Piero Carsili (gruppo in costume composto da 25 persone), il gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione con ‘Momentu d’amore’ ideato da Martina Casarin (majorettes di Configni e banda con 25 tamburini), il gruppo maggiaiolo San Giovanni con ‘Il Risveglio (lo risvejo)’ ideato da Romina Longo (gruppo pattinatrici), il gruppo giovani maggiaioli arronesi con ‘Armonie de maggiu’ ideato da Daniele Aiani (banda musicale di Arrone) e il gruppo maggiaiolo Riacciu con ‘ Cantamaggio da sempre e per sempre’ ideato da Alfonso Lauro (‘Balla e snella’ centro fitness never give up).

I premi

A 00.30 è scoccata l’ora delle premiazioni. La giuria critica (composta dalla stampa) ha assegnato la vittoria ai giovani maggiaioli arronesi. Quella tecnica ha dato il 3° posto al gruppo di Casali e Cesi, quindi il 2° al gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione e, infine, la vittoria – la terza di fila per loro – ai giovani maggiaioli arronesi con ‘Armonie de maggiu’.