di S.F.

«L’impossibilità di percorrere la via da parte dei veicoli di soccorso a causa delle autovetture in sosta su

entrambi i lati della carreggiata». La segnalazione è del comando ternano del diparimento dei vigili del fuoco: a distanza di quattro mesi il Comune recepisce con un’ordinanza che cambia la situazione in via Romagnosi.

La nota dei vigili è del 30 dicembre 2024 e gli uffici del Comune si sono attivati per le verifiche del caso. Esito? «Le dimensioni della sezione stradale della via, a partire dall’intersezione con via Federico Cesi sino al numero civico 17, sono tali per cui al fine di garantire la corsia di transito occorre interdire la sosta in uno dei due lati della strada».

La scelta è caduta sul lato destro perché tra i civici 3 e 9 ci sono stalli di sosta per auto, motocicli e ciclomotori al di fuori della carreggiata. Nell’ordinanza firmata dal dirigente Federico Nannurelli viene stabilito che dal 18 aprile è istituito «per tutti i veicoli il divieto di fermata sul lato destro della via, direzione di marcia, nei tratti compresi tra via Federico Cesi e via Gabriele D’Annunzio (esclusi gli stalli in premessa specificati ) e tra quest’ultima ed il civico 17». Nei confronti dei contravventori saranno adottati – in teoria – i provvedimenti previsti dalle normative.