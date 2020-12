Terni, idee e spirito: «Luca, dobbiamo dirti solo grazie»

di Alessia Lupattelli (L’arome D’arpege), Alessio Cerza (Sapori di Vino), Francesca Budassi (Studiomodadue), Luigi Scionti (Gioie Incantate)

Siamo un gruppo di commercianti di Terni e siamo qui a scrivervi non per sottolineare l’oramai conclamato stato di crisi causa Covid, ma per farvi presente di una splendida iniziativa messa in piedi da un altro commerciante della nostra città: lo stilista Luca Rondoni.

L’INTERVISTA DI UMBRIAON A LUCA RONDONI DURANTE IL LOCKDOWN

Luca Rondoni è uno stilista ternano che si è fatto da se. Dopo diversi anni impegnato nel sociale come operatore (si è occupato di ragazzi disabili, disagio sociale), ha deciso di seguire la sua passione aprendo un atelier tutto suo in via Giacomo Benucci sulla marattana. Lui inventa il modello dell’abito, lo disegna, taglia e cuce sulla pelle dei suoi clienti spaziando dagli abiti da sposa, al pret-a-porter, agli abiti da cerimonia. La sua camaleontica creatività gli ha permesso di farsi conoscere da una grande fetta della gente della città dell’acciaio.

Il 9 marzo Luca mette in piedi la pagina facebook HOMESWEETHOME TERNI con l’unico scopo di intrattenere gli iscritti in un momento di confusione totale, quando ancora la gravità della pandemia non era ben chiara. Velocemente gli iscritti salgono a 5 milae in molti, in pieno lockdown, hanno trovato un appoggio morale scambiando chiacchiere, battute e tutto ciò che riusciva a spostare l’attenzione dalla paura del Covid. Ognuno degli iscritti ha messo in campo le proprie abilità postando sulla pagina video o foto di attività che potessero riempire le nostre giornate o aiutare chi, per ovvi motivi, si sentiva solo.

Dal suo canto Luca, istrionico mattatore della pagina, ci ha rallegrato inventandosi una serie di improbabili personaggi come Esmeralda la fattucchiera, Orazio l’istruttore di fitness, Consuelo ballerina brasiliana… ci ha intrattenuto con sfilate di moda, tombolate, giochi a premi (i premi volontariamente e gratuitamente messi in palio da noi commercianti), soap-opera con fitti intrighi di amori, passioni e gelosie.

Ha organizzato ‘L’evento degli eventi’ nel suo atelier, invitando alcuni tra gli esercenti del settore eventi (messi in ginocchio dall’impossibilità di poter organizzare matrimoni, cerimonie e quant’altro) ed insieme hanno dato origine ad una supermega festa (mantenendo distanziamento, usando mascherine etc.) e far cosi spostare l’attenzione anche in un settore veramente in crisi.

Ha organizzato una raccolta fondi riuscendo a raggiungere più di 1.600 euro, 500 dei quali sono stati utilizzati per acquistare delle mascherine chirurgiche che sono state distribuite gratuitamente davanti a due supermercati della nostra città. I restanti 1.100 euro sono stati devoluti alla Croce Rossa Italiana sezione di Terni.

Sempre con grande sensibilità ed altruismo ha realizzato una notevole quantità di coprimascherine fashion con ritagli delle stoffe del suo atelier, regalandole a tutti ma soprattutto agli operatori sanitari dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni che le hanno utilizzate per dare un po’ di colore e calore ai pazienti di cui si prendevano cura.

Ma non finisce qui: l’estate passata ha ulteriormente messo in funzione la sua fantasia inventandosi un nuovo personaggio, Marino, attraverso il quale ha messo in piedi una vera e propria rete pubblicitaria per tutte le aziende che volessero uno spazio sulla pagina (a titolo gratuito) e presentare la propria attività.

Ha distribuito la Marino card, una sorta di carta fedeltà che poteva, e tutt’ora può, essere utilizzata nei negozi che hanno aderito all’iniziativa ‘I Love Marino’, regalando ai possessori una serie di sconti sull’acquisto di oggetti o servizi. Vogliamo sottolineare che tutto questo è avvenuto in maniera totalmente gratuita.

Per ultimo, ma non perché meno importante ma solo perché più recente, in settimana Luca ha fatto (è continuerà a fare) delle dirette Facebook dai nostri negozi, facendoci presentare le nostre attività, i nostri prodotti incrementando cosi la nostra visibilità al pubblico. Ci teniamo a ribadire che tutto ciò avviene non solo con noi ma anche con altri esercenti della nostra città e a titolo gratuito. Luca non ha mai chiesto un contributo per tutto ciò che si è proposto di fare.

Ci sarebbero ancora mille cose da raccontare su Luca Rondoni, ma qui abbiamo riassunto le più incisive. Questa mail vuole essere un tributo e un ringraziamento al nostro Luca che con tanta energia e simpatia ci ha aiutati in un momento cosi particolare. Noi stessi, avendo aderito all’iniziativa ‘I Love Marino’, abbiamo avuto un notevole riscontro da parte dei cittadini ternani che sono venuti nei nostri negozi a comprare o a usufruire dei nostri servizi, diventando cosi tutti nuovi clienti.