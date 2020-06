Terni, il braccio di ferro sul mercatino va avanti

Altro mercoledì di tensione, quello del 3 giugno, sul fronte del popolare mercatino cittadino, trasferito dal Comune dal Foro Boario a vocabolo Staino, per dare seguito all’intervento – noto a tutti da mesi – di realizzazione del palasport in zona stadio. I mercatali hanno incrociato le braccia – pochissimi gli esercizi aperti – con la polizia Locale a presidiare la protesta. Tra le richieste c’è quella di poter utilizzarie temporaneamente gli spazi di piazzale Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria, anziché l’area dello Staino, ritenuta particolarmente malmessa e inadatta, più che penalizzante sul piano della clientela. In vista c’è un nuovo confronto fra commercianti e assessore communale al commercio – Stefano Fatale – che potrebbe avvenire già nella giornata di mercoledì.

Articolo in aggiornamento