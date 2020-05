Terni, mercato Staino: cambio in vista

Un debutto allo Staino tutt’altro che memorabile. Era difficile attendersi il contrario considerato lo stato dell’arte – lavori avviati pochi giorni prima e in tutta fretta – e mercoledì mattina le critiche sono cadute a pioggia. Ora si va verso un cambiamento, seppur molto complicato da attuare già dalla prossima settimana: l’assessore Stefano Fatale, i rappresentanti delle associazioni di categoria e alcuni operatori si sono confrontati giovedì pomeriggio direttamente nell’area scelta dal Comune di Terni per l’immediato futuro del mercatino settimanale. In linea di massima è stato trovato un accordo. C’è da sistemare un bel po’ di cose.

CAOS ALLO STAINO AL DEBUTTO: LE PROTESTE DEGLI AMBULANTI

Si usa il parcheggio

In sostanza – salvo passi indietro – si procederà come più di qualcuno aveva chiesto mercoledì, vale a dire utilizzare il lato destro già asfaltato ridisegnando la planimetria e, in questo modo, fare il mercatino in modo diverso. La conseguenza? Parte degli ambulanti – magari quelli del settore alimentare – si posizioneranno dove si trova il parcheggio di vocabolo Staino, i restanti andranno nella parte iniziale dell’area con il breccino con sviluppo in orizzontale in direzione piazzale Bianchini-Riccardi. Soluzione ideale? Tutt’altro, ma comunque migliorativa rispetto a ciò che si è notato all’esordio. Presenti Giuliano Faiella di Fiva Confcommercio, Daniele Stellati di Confesercenti, Massimo Catanea del Goia (in rappresentanza di Vincenzo Gardenia) e Vincenzo Caiazzo dell’Ana.

I tempi stretti

Fatale ha ascoltato gli input degli operatori e ha fatto capire che non ci sono particolari problemi. Se non uno e anche abbastanza rilevante: la mancanza di tempo per arrivare al prossimo mercoledì già pronti. Motivo? Le feste in arrivo – c’è il ponte tra il 31 maggio e il 2 giugno – e la possibilità maltempo. «Devo sentire gli uffici tecnici, non abbiamo la bacchetta magica. Ci dobbiamo sbrigare», ha evidenziato nella sua risposta. Intanto gli ambulanti sono pronti a far arrivare sul posto un geometra per tutti i calcoli del caso, mentre per la sistemazione del verde sull’area del parcheggio deve intervenire il Comune. Capitolo asfaltatura: palazzo Spada in affanno, dovranno essere i mercatali ad occuparsene con una divisione delle spese. Nessuna modifica per l’aspetto viario invece, con i veicoli che troveranno posto nella parte conclusiva dello Staino. Passo in avanti nella trattativa.