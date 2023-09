Terni, il campione del mondo Tonelli premiato a Piediluco

Un momento con tanti complimenti e premiazioni per Matteo Tonelli, neo campione del mondo a 22 anni nel canottaggio. Per lui, dopo il passaggio al Coni, sabato c’è stato il riconoscimento da parte della pro loco di Piediluco del presidente Francesco Fioretti: «È stato dato per la riconoscenza di Piediluco e del suo lago ad un atleta che è cresciuto in queste terre dando lustro a tutta una comunità». Il classe 2000 si è imposto a Belgrado l’8 settembre nel quattro di coppia pesi leggeri.

