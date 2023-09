Canottaggio, Terni sul tetto del mondo grazie a Matteo Tonelli

Un Matteo Tonelli ‘mondiale’ al campionato iridato di canottaggio in corso di svolgimento in Serbia, sul bacino remiero dell’Ada Ciganlija. Nel primo pomeriggio di venerdì si è svolta la finale del quattro di coppia pesi leggeri ed il 22enne ternano è stato protagonista in compagnia di Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani e Pietro Ruta: per gli azzurri è arrivato il titolo assoluto, nulla da fare – erano tre gli equipaggi in totale – per Stati Uniti e Germania. Gli azzurri hanno vinto con il tempo di 6’29.42, con diversi secondi di vantaggio sui tedeschi. Una giornata indimenticabile per lui, con festa alla presenza del numero uno della Federazione Giuseppe Abbagnale.

