L’istituzione di un fondo per far sì che la quota di iscrizione annuale della stagione 2020-2021 sia portata da 50 a 40 euro. L’iniziativa è del Campitello Calcio, a Terni, e va nella direzione di sostenere le famiglie: «Inoltre, per far sì che i ragazzi possano riprendere a svolgere attività sportive in un ambiente controllato, sono stati organizzati – spiega la società – campi estivi per i bambini dai 6 ai 15 anni dal 15 giugno con varie attività svolte rispettando le normative del governo».

