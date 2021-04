Terni, il Caos riapre ripulito da Mi Rifiuto

Dopo il rinvio di martedì scorso, per pioggia, giovedì mattina i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto sono riusciti a realizzare il previsto intervento di pulizia nelle aree esterne del Caos di Terni. A lungo chiuso a causa della Pandemia, il Caos «finalmente da oggi riaprirà ufficialmente e, a noi, era sembrato giusto dare un piccolo contributo per restituire a tutta l’area il giusto decoro», spiegano i volontari.

Tanti rifiuti anche nel laghetto

«Ripulire una qualunque zona della città è anche un pò appropriarsene, sentirla più vicina e, proprio in quest’ottica, la nostra iniziativa vuole avere il senso di sottrarre l’area al degrado per restituirla alla frequentazione, libera e tranquilla, di tutti i cittadini. Tanti i rifiuti raccolti, abbandonati ovunque, persino nel laghetto». Rifiuti che, con la solita buona volontà, i dieci volontari intervenuti, hanno come sempre raccolto e differenziato. «Poi, grazie alla consueta e consolidata collaborazione con il Comune di Terni e l’Asm, tutti i rifiuti sono stati già portati via da un addetto alla raccolta. Una città a misura d’uomo ha, innanzitutto, bisogno di cittadini che contribuiscano a renderla tale. Non accettiamo l’atteggiamento di chi si sente in diritto di sporcare perché ‘paga le tasse’. Non accettiamo il menefreghismo e l’indifferenza di chi accetta passivamente il degrado».

Partecipazione attiva

«Partecipare attivamente alla pulizia della propria città – sottolineano i volontari – fornisce una visione nuova delle cose, una prospettiva diversa attraverso la quale è possibile prendere coscienza della situazione e, di conseguenza, porre in essere azioni consapevoli e rispettose dell’ambiente. Un sentito ringraziamento al vicesindaco Andrea Giuli che ha vissuto l’intera mattinata assieme a noi, così come una pattuglia della polizia Locale. Il mondo cambia con il tuo esempio, non con le tue opinioni».